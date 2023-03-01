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РКН запретил ряду организаций использовать мессенджеры при оказании услуг

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В Роскомнадзоре запретили ряду российских организаций с 1 марта делиться платёжной информацией через семь иностранных мессенджеров.
РКН запретил ряду организаций использовать мессенджеры при оказании услуг
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Речь идёт о вступлении в силу ч. 8—10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к сервисам могут быть отнесены Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила обсудить возможность маркировки Telegram-каналов с враждебной по отношению к России информацией.

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