В России с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что согласно постановлению российского правительства, при данном расчёте в основе будут приняты показания счётчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.
Данный метод будет использоваться при расчёте потребления электричества, воды и расчёте норматива отведения сточных вод.
Ранее сообщалось, что правила проезда перекрёстков с круговым движением в России уточняются с 1 марта, теперь при въезде на такой перекрёсток не с главной дороги водитель должен уступить дорогу тем, кто уже движется по нему.