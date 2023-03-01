В России с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

С 1 марта 2023 года в России расчёт нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет осуществляться при помощи метода аналогов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что согласно постановлению российского правительства, при данном расчёте в основе будут приняты показания счётчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.

Данный метод будет использоваться при расчёте потребления электричества, воды и расчёте норматива отведения сточных вод.

Ранее сообщалось, что правила проезда перекрёстков с круговым движением в России уточняются с 1 марта, теперь при въезде на такой перекрёсток не с главной дороги водитель должен уступить дорогу тем, кто уже движется по нему.