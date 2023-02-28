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В Краснодаре произошёл пожар на крыше ресторана

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В Краснодаре произошёл пожар на крыше ресторана, возгорание уже ликвидировано.

Как сообщил замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов, из рядом стоящего здания был эвакуирован 41 человек, также спасено 15 человек, пострадавших нет.

«В 22:52 полная ликвидация пожара», — отметили в ведомстве.

Прокуратура сообщила, что причины возгорания устанавливаются, на место выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик.

По информации РИА Новости, речь идёт о ресторане на улице Кубанская набережная, дом 37/3.

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