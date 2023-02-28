В Свердловской области выявили 251 случай COVID-19 за сутки

В Свердловской области выявили 251 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы 53 жителя.

27 февраля в регионе зарегистрировали 152 случая коронавируса. Госпитализация потребовалась 17 пациентам.

В целом в России за минувшие 24 часа подтвердили 9753 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».