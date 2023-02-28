Узнать больше

Начался новый сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Короткая ссылка
Стартовал новый сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Начался новый сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
  • © Международный инженерный чемпионат CASE-IN

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В новое десятилетие чемпионат вступает с большими амбициями и планами. Тема сезона крайне актуальна в новых реалиях — это «Технологическое лидерство», — заявил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он отметил, что участникам нового сезона предстоит решить инженерные кейсы и выполнить инженерно-технические задания.

«По итогам чемпионата организаторы хотят увидеть нестандартный взгляд на проблемы, которые стоят сегодня перед ТЭК и всей страной, пул инновационных идей и готовность их реализовать на практике», — добавил Агафонов.

Ранее сообщество учёных «Лидеров России» объявило о новых планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить