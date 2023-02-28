Начался новый сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Стартовал новый сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В новое десятилетие чемпионат вступает с большими амбициями и планами. Тема сезона крайне актуальна в новых реалиях — это «Технологическое лидерство», — заявил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он отметил, что участникам нового сезона предстоит решить инженерные кейсы и выполнить инженерно-технические задания.

«По итогам чемпионата организаторы хотят увидеть нестандартный взгляд на проблемы, которые стоят сегодня перед ТЭК и всей страной, пул инновационных идей и готовность их реализовать на практике», — добавил Агафонов.

Ранее сообщество учёных «Лидеров России» объявило о новых планах.