Узнать больше

Финансовый консультант Волкова посоветовала начать с аудита для быстрого погашения долгов

Короткая ссылка
Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова дала советы по быстрому погашению долгов.
Финансовый консультант Волкова посоветовала начать с аудита для быстрого погашения долгов
  • Gettyimages.ru
  • © Albert Shaov / EyeEm

В беседе с газетой «Известия» она рекомендовала прежде всего провести аудит — выписать остаток задолженности, ставку по кредиту, ежемесячный платёж. Это позволит понять, как обстоят дела.

Далее желательно выделить самые дорогие кредиты с большой переплатой.

«После этого необходимо поработать с каждым кредитом отдельно. Например, если у вас есть кредитная карта, где закончился льготный период, либо потребительский кредит с высокой процентной ставкой, можно рассмотреть вариант рефинансирования», — сказала Волкова.

По её словам, можно рассмотреть вариант реструктуризации задолженности.

Как отметила эксперт, затем нужно разработать план досрочного погашения долгов.

«Ещё один рычаг — это доходы. Чтобы вылезти из долговой ямы, нужно разработать стратегию по их увеличению», — посоветовала она.

Также рекомендуется оставлять хотя бы 10% от дохода, чтобы формировать капитал. Его можно разместить в банке под проценты.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить