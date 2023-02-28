Финансовый консультант Волкова посоветовала начать с аудита для быстрого погашения долгов

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова дала советы по быстрому погашению долгов.

В беседе с газетой «Известия» она рекомендовала прежде всего провести аудит — выписать остаток задолженности, ставку по кредиту, ежемесячный платёж. Это позволит понять, как обстоят дела.

Далее желательно выделить самые дорогие кредиты с большой переплатой.

«После этого необходимо поработать с каждым кредитом отдельно. Например, если у вас есть кредитная карта, где закончился льготный период, либо потребительский кредит с высокой процентной ставкой, можно рассмотреть вариант рефинансирования», — сказала Волкова.

По её словам, можно рассмотреть вариант реструктуризации задолженности.

Как отметила эксперт, затем нужно разработать план досрочного погашения долгов.

«Ещё один рычаг — это доходы. Чтобы вылезти из долговой ямы, нужно разработать стратегию по их увеличению», — посоветовала она.

Также рекомендуется оставлять хотя бы 10% от дохода, чтобы формировать капитал. Его можно разместить в банке под проценты.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.