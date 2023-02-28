Исследование: 35% россиян считают электросамокаты небезопасными
- РИА Новости
По мнению 23% респондентов, это транспорт только для молодёжи.
Ещё 14% участников опроса утверждают, что не перейдут на электросамокаты, так как это неудобно.
Каждый пятый опрошенный заявил, что мог бы приобщиться к использованию средств индивидуальной мобильности.
Исследование проведено в соцсетях. Его участниками стали 6,6 тыс. пользователей.
В России с 1 февраля вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч.