Исследование: 35% россиян считают электросамокаты небезопасными

Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.

По мнению 23% респондентов, это транспорт только для молодёжи.

Ещё 14% участников опроса утверждают, что не перейдут на электросамокаты, так как это неудобно.

Каждый пятый опрошенный заявил, что мог бы приобщиться к использованию средств индивидуальной мобильности.

Исследование проведено в соцсетях. Его участниками стали 6,6 тыс. пользователей.

В России с 1 февраля вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч.