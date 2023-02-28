Узнать больше

Исследование: 35% россиян считают электросамокаты небезопасными

Короткая ссылка
Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.
Исследование: 35% россиян считают электросамокаты небезопасными
  • РИА Новости

По мнению 23% респондентов, это транспорт только для молодёжи.

Ещё 14% участников опроса утверждают, что не перейдут на электросамокаты, так как это неудобно.

Каждый пятый опрошенный заявил, что мог бы приобщиться к использованию средств индивидуальной мобильности.

Исследование проведено в соцсетях. Его участниками стали 6,6 тыс. пользователей.

В России с 1 февраля вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить