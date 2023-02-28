В Самаре проводят проверку по факту нападения стаи собак на ребёнка

В Самаре организовали проверку по факту нападения стаи бродячих собак на ребёнка.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл на одной из детских площадок.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

7 января старший помощник руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева заявила, что в Барнауле проходит проверка по факту того, что собака насмерть загрызла свою хозяйку.