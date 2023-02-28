Жители Подмосковья сдали 11 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок в экопункты

Жители Московской области сдали более 11 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок в экопункты в 2022 году.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«Если перевести это количество в массу, то это почти 323 тыс. кг. Из общего объёма собранного вторичного сырья 8,2 млн штук — это ПЭТ-бутылки, а 2,8 млн штук — алюминиевые банки. Вся собранная тара напрямую направляется компаниям — переработчикам пластика и алюминия», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, в дальнейшем из банок и бутылок произведут канцтовары, одежду, мебель, стройматериалы, автозапчасти и другую продукцию.

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