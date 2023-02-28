Средний чек на букет к 8 Марта вырастет на 10—12% по сравнению с 2022 годом

Средний чек на букет к 8 Марта вырастет на 10—12% в 2023 году по сравнению с 2022-м.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитиков «Чек индекса».

По прогнозу, к Международному женскому дню букет цветов будет стоить около 2950 рублей.

Тренд на повышение специалисты зафиксировали ещё в первой половине февраля, когда россияне тратили на букеты около 2230 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.