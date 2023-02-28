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В Москве рассказали об использовании технологии информационного моделирования

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Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал об использовании технологии информационного моделирования (ТИМ).
В Москве рассказали об использовании технологии информационного моделирования
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Bradbury

Об этом сообщает «Москва 24».

«Цифровизация сегодня является глобальным трендом в строительстве. Москва первой в мире реализовала задачу полного перехода к взаимодействию всех участников инвестиционно-строительного цикла в цифровом виде. А применение ТИМ и цифровых двойников объектов облегчает управление строительными процессами», — заявил Загрутдинов на форуме «Строим будущее России вместе».

По его словам, в рамках реновации 24 объекта прошли экспертизу с использованием ТИМ, а на стадии проведения строительно-монтажных работ технология применяется на семи объектах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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