В Ижевске запустили программу обучения «Азбука предпринимателя»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Принять участие могут предприниматели до 25 лет. На обучении они разовьют в себе навыки оценки прибыльности и создания бизнес-планов, научатся составлять заявки на получение грантов.
Конкурсный отбор на предоставление грантов состоится летом 2023 года.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.