В Ижевске запустили программу обучения «Азбука предпринимателя» для социальных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Принять участие могут предприниматели до 25 лет. На обучении они разовьют в себе навыки оценки прибыльности и создания бизнес-планов, научатся составлять заявки на получение грантов.

Конкурсный отбор на предоставление грантов состоится летом 2023 года.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.