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Специалист Лашин назвал меры поддержки IT-отрасли востребованными среди компаний

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Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин прокомментировал меры поддержки IT-отрасли в России.
Специалист Лашин назвал меры поддержки IT-отрасли востребованными среди компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Введённые государством беспрецедентные меры поддержки сегодня очень востребованы среди IT-компаний и способствуют ускоренному развитию индустрии в целом. Например, благодаря «налоговому манёвру» российская юрисдикция стала одной из самых благоприятных для сферы IT», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, также востребована господдержка через институты развития и банки в виде грантов и субсидий на разработку отечественных решений, льготное кредитование проектов.

Особенно актуальными эксперт назвал меры соцподдержки, в том числе льготную ипотеку.

«Безусловно, эти меры способствуют сохранению квалифицированных кадров внутри страны, помогая развитию и внедрению отечественных продуктов и технологий в различных сферах экономики», — добавил Лашин.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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