Пилот совершившего жёсткую посадку вертолёта заявил, что попал под снежный заряд

Вертолёт, выполнивший жёсткую посадку под Мурманском, попал под снежный заряд, заявил командир экипажа, пилот Павел Шитиков.

«Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров, и после этого, буквально через секунду, — удар о землю», — сказал он в беседе с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

По словам командира, повезло, что вертолёт летел на маленькой скорости.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 разбился под Мурманском.

По предварительным данным, на борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа.

По информации ТАСС, пилот был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, один из пассажиров — с сотрясением мозга.