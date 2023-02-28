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Пилот совершившего жёсткую посадку вертолёта заявил, что попал под снежный заряд

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Вертолёт, выполнивший жёсткую посадку под Мурманском, попал под снежный заряд, заявил командир экипажа, пилот Павел Шитиков.
Пилот совершившего жёсткую посадку вертолёта заявил, что попал под снежный заряд
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров, и после этого, буквально через секунду, — удар о землю», — сказал он в беседе с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

По словам командира, повезло, что вертолёт летел на маленькой скорости.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 разбился под Мурманском.

По предварительным данным, на борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа.

По информации ТАСС, пилот был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, один из пассажиров — с сотрясением мозга.

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