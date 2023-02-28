Пилот совершившего жёсткую посадку вертолёта заявил, что попал под снежный заряд
- РИА Новости
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«Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров, и после этого, буквально через секунду, — удар о землю», — сказал он в беседе с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
По словам командира, повезло, что вертолёт летел на маленькой скорости.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 разбился под Мурманском.
По предварительным данным, на борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа.
По информации ТАСС, пилот был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, один из пассажиров — с сотрясением мозга.