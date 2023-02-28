В Челябинске перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в мошенничестве

В Челябинске перед судом предстанут участники организованной преступной группировки, которых обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«Завершено расследование по признакам частей 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), в отношении 17 участников ОПГ в возрасте от 29 до 56 лет», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты инсценировали аварии и обращались в пункты оформления ДТП в 2015—2018 годах. Они указывали ложную информацию в документах, а затем представляли их в страховые компании. Пострадали 14 фирм. Общий ущерб оценивается в 17 млн рублей.

Ранее Newinform сообщал, что в Хабаровске суд вынес приговор в отношении женщины, которая организовала группу, получавшую социальные выплаты и пособия на несуществующих детей.