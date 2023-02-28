В Подмосковье отремонтируют 4,5 тысячи домов за два года

В Московской области отремонтируют почти 4,5 тыс. многоквартирных домов за два года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры, — состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Не важно, какого года дом, — он должен быть комфортным, безопасным и чистым», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, в 2023 году запланирован капремонт 1,1 тыс. домов. В частности, будут заменены лифты, улучшены газовые системы, укреплён фундамент.

Ранее progorod43 сообщал, что новый спорткомплекс построят в Кирове в 2024 году.