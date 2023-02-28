В Сарапуле будут выпускать зарядные станции для электромобилей
- Gettyimages.ru
- © Bartek Szewczyk / EyeEm
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Производство откроют на территории опережающего развития «Сарапул». Её 26-м резидентом станет ООО «Национальные зарядные системы».
В 2023 году планируют изготовить 1 тыс. станций, в 2025-м — не менее 1,6 тыс.
Предприятие откроет 30 рабочих мест. В производство вложат 21 млн рублей инвестиций.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.