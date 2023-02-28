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В Сарапуле будут выпускать зарядные станции для электромобилей

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В Сарапуле начнут выпускать зарядные станции для электромобилей.
В Сарапуле будут выпускать зарядные станции для электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Bartek Szewczyk / EyeEm

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Производство откроют на территории опережающего развития «Сарапул». Её 26-м резидентом станет ООО «Национальные зарядные системы».

В 2023 году планируют изготовить 1 тыс. станций, в 2025-м — не менее 1,6 тыс.

Предприятие откроет 30 рабочих мест. В производство вложат 21 млн рублей инвестиций.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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