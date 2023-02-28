Аксёнов назвал главную задачу органов власти Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил на заседании Госсовета республики.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Главная задача, которая стоит сегодня перед всеми органами власти республики, — обеспечение комфортной и мирной жизни для людей, проживающих в Крыму», — заявил Аксёнов.

По его словам, залог успехов и побед — в единстве и сплочённости.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.