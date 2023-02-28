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Аксёнов назвал главную задачу органов власти Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил на заседании Госсовета республики.
Аксёнов назвал главную задачу органов власти Крыма
  • РИА Новости
  • © Игорь Михалев

Об этом сообщает «Крым 24».

«Главная задача, которая стоит сегодня перед всеми органами власти республики, — обеспечение комфортной и мирной жизни для людей, проживающих в Крыму», — заявил Аксёнов.

По его словам, залог успехов и побед — в единстве и сплочённости.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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