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Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью

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Годовой план по большинству национальных проектов в 2022 году выполнили почти полностью.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%, кассовое исполнение — так же», — заявил Мишустин, его слова приводит пресс-служба правительства.

Уточняется, что по государственным программам в открытой части кассовое исполнение составило около 98% с положительной динамикой относительно 2021 года.

Ранее «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов сообщало, что в Московской области в 2022 году более 3,8 тыс. студентов заключили договоры о целевом обучении в рамках национального проекта «Молодые профессионалы».

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