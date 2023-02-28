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Пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта под Мурманском получили лёгкие травмы

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Пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Мурманской области получили лёгкие травмы, заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев со ссылкой на данные медиков, которые осматривали пассажиров.
Пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта под Мурманском получили лёгкие травмы
  • РИА Новости

«Пассажирам и членам экипажа рейса Краснощелье — Ловозеро оперативно оказали медицинскую помощь. Направлены две бригады скорой медицинской помощи. Пациенты осмотрены. Имеют место лёгкие травмы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, на борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа.

По информации ТАСС, пилот был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, один из пассажиров — с сотрясением мозга.

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