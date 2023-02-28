РЭО поддержит создание сети студенческих экоклубов «Зелёная лига»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«РЭО поддерживает студенческий экологический активизм, а экоклуб при вузе — это основа такого активизма. Мы отберём топ-30 экоклубов при вузах и дадим им обширную поддержку», — прокомментировал глава РЭО Денис Буцаев.
По его словам, члены клубов примут участие во внедрении раздельного сбора отходов в своих вузах, а также в других крупных экоакциях.
В дальнейшем клубы объединят в студенческую экологическую «Зелёную лигу» РЭО. Всего до конца года планируется открыть 100 экоклубов по всей стране.
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