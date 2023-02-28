РЭО поддержит создание сети студенческих экоклубов «Зелёная лига»

Сеть из 30 экологических клубов «Зелёная лига» при российских вузах откроется в регионах при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), который уже объявил сбор заявок от экоклубов на вступление в лигу.

Об этом сообщает телеканал «360».

«РЭО поддерживает студенческий экологический активизм, а экоклуб при вузе — это основа такого активизма. Мы отберём топ-30 экоклубов при вузах и дадим им обширную поддержку», — прокомментировал глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, члены клубов примут участие во внедрении раздельного сбора отходов в своих вузах, а также в других крупных экоакциях.

В дальнейшем клубы объединят в студенческую экологическую «Зелёную лигу» РЭО. Всего до конца года планируется открыть 100 экоклубов по всей стране.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.