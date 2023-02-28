Новый спорткомплекс построят в Кирове в 2024 году

В Кирове построят многофункциональный спортивный комплекс (ФОК). Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал постановление о направлении бюджетных инвестиций на реализацию проекта.

Об этом информирует progorod43.

Планируется, что спорткомплекс будет состоять из основного корпуса и филиала.

Финансирование предусмотрено за счёт федерального и областного бюджетов.

Подрядчика выберут в марте. Планируемый срок ввода ФОКа в эксплуатацию — 2024 год.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).