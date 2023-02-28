Новый спорткомплекс построят в Кирове в 2024 году
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Об этом информирует progorod43.
Планируется, что спорткомплекс будет состоять из основного корпуса и филиала.
Финансирование предусмотрено за счёт федерального и областного бюджетов.
Подрядчика выберут в марте. Планируемый срок ввода ФОКа в эксплуатацию — 2024 год.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).