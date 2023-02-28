В Иркутске возбуждено дело по факту гибели на пожаре мужчины и его четырёхлетнего сына
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, инцидент произошёл во вторник, 28 февраля.
Прибывшие пожарные эвакуировали из дома пострадавшего мужчину-соседа, а также обнаружили двух человек — мужчину и ребёнка — без признаков жизни.
Четверых детей эвакуировала из горящего дома их мать.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в МЧС России сообщили о гибели шести человек при пожаре в отеле «МКМ» в центре Москвы, в том числе двоих детей.