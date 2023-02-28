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В Иркутске возбуждено дело по факту гибели на пожаре мужчины и его четырёхлетнего сына

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В частном жилом доме в Иркутске в результате пожара погибли 39-летний мужчина и его четырёхлетний сын. Ещё четверых детей удалось эвакуировать.
В Иркутске возбуждено дело по факту гибели на пожаре мужчины и его четырёхлетнего сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл во вторник, 28 февраля.

Прибывшие пожарные эвакуировали из дома пострадавшего мужчину-соседа, а также обнаружили двух человек — мужчину и ребёнка — без признаков жизни.

Четверых детей эвакуировала из горящего дома их мать.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МЧС России сообщили о гибели шести человек при пожаре в отеле «МКМ» в центре Москвы, в том числе двоих детей.

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