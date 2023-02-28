МВД: в России могут ограничить краткосрочное пребывание мигрантов 90 днями в год
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В ведомстве отметили, что данная мера предполагается в соответствии с «Проектом федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в России иностранных граждан и лиц без гражданства».
Для иностранцев, имеющих право на долгосрочное пребывание (студенты, трудовые мигранты), срок пребывания будет определяться в зависимости от оснований получения такого права, добавили в МВД.
7 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал как можно скорее доработать и внести в Госдуму законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев в Россию.
По его словам, действие закона позволит реализовать множество госпрограмм в миграционной сфере, которые сейчас не могут полноценно функционировать.