Автоэксперт Зайцев назвал японские и корейские автомобили наиболее надёжными

Автоподборщик из Краснодара Артём Зайцев выразил мнение, что на первом месте по надёжности стоят автомобили японского и корейского производства.

«Если остановиться на моделях до 1 млн рублей, то это Ford Focus, Kia Ceed, Toyota Corolla (2008, 2010, 2012 года). Также можно среди A-класса выделить Kia Picanto, Ford Fiesta, а среди D-класса — Kia Optima (смотря с каким мотором) и Toyota Camry», — перечислил эксперт в интервью «Российской газете».

Среди немецких марок он выделил все дизельные BMW, Audi и Mercedes.

«Что касается автоматических коробок, то это G-Tronic, DSG на мокром сцеплении, ZF, которые ставят на BMW», — заключил Зайцев.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.