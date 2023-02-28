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Автоэксперт Зайцев назвал японские и корейские автомобили наиболее надёжными

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Автоподборщик из Краснодара Артём Зайцев выразил мнение, что на первом месте по надёжности стоят автомобили японского и корейского производства.
Автоэксперт Зайцев назвал японские и корейские автомобили наиболее надёжными
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«Если остановиться на моделях до 1 млн рублей, то это Ford Focus, Kia Ceed, Toyota Corolla (2008, 2010, 2012 года). Также можно среди A-класса выделить Kia Picanto, Ford Fiesta, а среди D-класса — Kia Optima (смотря с каким мотором) и Toyota Camry», — перечислил эксперт в интервью «Российской газете».

Среди немецких марок он выделил все дизельные BMW, Audi и Mercedes.

«Что касается автоматических коробок, то это G-Tronic, DSG на мокром сцеплении, ZF, которые ставят на BMW», — заключил Зайцев.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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