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Турэксперт Месонжник назвал начало весны лучшим временем для отпуска

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Член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник рассказал, почему начало весны является лучшим временем для отпуска.
Турэксперт Месонжник назвал начало весны лучшим временем для отпуска
  • Gettyimages.ru
  • © SrdjanPav

В беседе с РИАМО он заявил, что в начале весны можно отлично провести отпуск, потому что в этот период заканчиваются сильные ветра в Египте и Турции, море хорошо прогревается, солнце ещё не жгучее, но уже ласковое.

Также он отметил, что до майских праздников в самых роскошных турецких отелях очень привлекательные цены.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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