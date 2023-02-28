Услугу приватизации жилья можно оформить онлайн в Подмосковье

В Московской области услугу приватизации муниципального жилья полностью перевели в электронный формат.

Подать электронное заявление можно через «Госуслуги», сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

Получить жильё по договору социального найма и приватизировать его могут те, кто проживает в регионе не менее пяти лет и нуждается в улучшении условий.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.