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Услугу приватизации жилья можно оформить онлайн в Подмосковье

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В Московской области услугу приватизации муниципального жилья полностью перевели в электронный формат.
Услугу приватизации жилья можно оформить онлайн в Подмосковье
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Подать электронное заявление можно через «Госуслуги», сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

Получить жильё по договору социального найма и приватизировать его могут те, кто проживает в регионе не менее пяти лет и нуждается в улучшении условий.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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