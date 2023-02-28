Более 1,6 тысячи семей в Москве оформили социальное жильё в собственность в рамках реновации
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Если помещение в сносимом по программе реновации доме занималось по договору социального найма, то горожане могут получить новую квартиру по договору социального найма или в собственность. Во втором случае достаточно письменного заявления», — уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.