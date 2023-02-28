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Турэксперт Месонжник назвал Турцию, Египет и ОАЭ популярными странами для отдыха весной

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Член московского отделения «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник перечислил популярные направления среди российских туристов весной.
Турэксперт Месонжник назвал Турцию, Египет и ОАЭ популярными странами для отдыха весной
  • Gettyimages.ru
  • © KenanOlgun

Во второй половине марта, апреле и мае самые популярные направления для российских туристов — это Турция, Египет, ОАЭ и Куба, сообщил он в беседе с РИАМО.

«За двух взрослых по указанным направлениям в среднем тур может стоить 150 тыс. рублей (перелёт, трансфер, питание, страховка, наземное обслуживание). Если это Куба, то 200—220 тыс. рублей», — уточнил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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