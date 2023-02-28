Турэксперт Месонжник назвал Турцию, Египет и ОАЭ популярными странами для отдыха весной

Член московского отделения «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник перечислил популярные направления среди российских туристов весной.

Во второй половине марта, апреле и мае самые популярные направления для российских туристов — это Турция, Египет, ОАЭ и Куба, сообщил он в беседе с РИАМО.

«За двух взрослых по указанным направлениям в среднем тур может стоить 150 тыс. рублей (перелёт, трансфер, питание, страховка, наземное обслуживание). Если это Куба, то 200—220 тыс. рублей», — уточнил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.