Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять из Википедии фейки о действиях российской армии.

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«Wikimedia Foundation, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — приводит РИА Новости заявление. Судья Тимур Вахрамеев назначил административный штраф в размере 2 млн рублей. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск российского аналога Википедии под названием «Знание» планируется в I квартале 2023 года.