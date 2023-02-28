Узнать больше

Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии

Короткая ссылка
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять из Википедии фейки о действиях российской армии.
Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии
  • Gettyimages.ru
  • © LumiNola

«Wikimedia Foundation, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — приводит РИА Новости заявление.

Судья Тимур Вахрамеев назначил административный штраф в размере 2 млн рублей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск российского аналога Википедии под названием «Знание» планируется в I квартале 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить