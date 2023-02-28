Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии
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«Wikimedia Foundation, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — приводит РИА Новости заявление.
Судья Тимур Вахрамеев назначил административный штраф в размере 2 млн рублей.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск российского аналога Википедии под названием «Знание» планируется в I квартале 2023 года.