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В аэропорту Внуково сообщили о возвращении нескольких судов, вылетевших в Петербург

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Несколько самолётов, направлявшихся в Санкт-Петербург, возвращаются в аэропорт Внуково.
В аэропорту Внуково сообщили о возвращении нескольких судов, вылетевших в Петербург
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Несколько воздушных судов, которые вылетели в Санкт-Петербург, возвращаются. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые направляются в аэропорт Пулково», — заявили в пресс-службе Внуково.

Отмечается, что московский аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил URA.RU, что небо над Санкт-Петербургом закрыли после указа Минобороны России.

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