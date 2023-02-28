В аэропорту Внуково сообщили о возвращении нескольких судов, вылетевших в Петербург
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«Несколько воздушных судов, которые вылетели в Санкт-Петербург, возвращаются. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые направляются в аэропорт Пулково», — заявили в пресс-службе Внуково.
Отмечается, что московский аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил URA.RU, что небо над Санкт-Петербургом закрыли после указа Минобороны России.