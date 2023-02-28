Депутат Тутова оценила идею строительства детских лагерей из модулей
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Об этом пишет «Парламентская газета».
В материале сказано, что в России до 2030 года планируют реконструировать 1400 детских лагерей.
При этом количество отдыхающих в них детей увеличат за счёт быстровозводимых конструкций.
На это из бюджета выделят около 1 млрд рублей.
«В целом инициативу можно оценить только положительно, особенно эти модульные конструкции, которые быстро возводятся. Это и деньги экономит, и возможности лагерей увеличиваются в несколько раз», — отметила Тутова.
По её словам, приоритетом при постройке модульных конструкций будет не быстрота, а безопасность.