Бочкарёв: строительные работы на путепроводе через реку Сходня завершат в 2026 году

Проектирование будущих сооружений через реку Сходня и прилегающих улиц завершено, до конца 2023 года по итогам конкурса определят подрядную организацию. Работы будут проходить совместно с ОАО «РЖД», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Всего предусматривается строительство 2,3 км дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги, возведение которого будет вестись силами ОАО «Российские железные дороги». Отмечу, что строительство тоннеля и улично-дорожной сети могут выполняться параллельно», — сказал Бочкарёв.

По его словам, завершение реализации проекта запланировано на 2026 год.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что сначала подрядчик проведёт подготовку территории и развернёт строительство улично-дорожной сети с последующей стыковой с тоннелем. Затем будет произведён вынос и перекладка инженерных коммуникаций.

«Новое сооружение улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково ЗелАО, а также подмосковного Солнечногорска», — подчеркнул он.

Загрутдинов добавил, что реализация проекта проходит в рамках Адресной инвестиционной программы.