Бочкарёв: строительные работы на путепроводе через реку Сходня завершат в 2026 году
«Всего предусматривается строительство 2,3 км дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги, возведение которого будет вестись силами ОАО «Российские железные дороги». Отмечу, что строительство тоннеля и улично-дорожной сети могут выполняться параллельно», — сказал Бочкарёв.
По его словам, завершение реализации проекта запланировано на 2026 год.
Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что сначала подрядчик проведёт подготовку территории и развернёт строительство улично-дорожной сети с последующей стыковой с тоннелем. Затем будет произведён вынос и перекладка инженерных коммуникаций.
«Новое сооружение улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково ЗелАО, а также подмосковного Солнечногорска», — подчеркнул он.
Загрутдинов добавил, что реализация проекта проходит в рамках Адресной инвестиционной программы.