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Аксёнов: аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня.
Аксёнов: аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня
  • globallookpress.com
  • © Server Amzayev

«До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и сёлах окружающих будет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в обоих случаях это были коммунальные аварии.

Как уточняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию Евпатории, аварийная ситуация на водоводе в городе ликвидирована.

В настоящее время рабочая бригада заваривает повреждённую трубу на месте прорыва.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в Евпатории.

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