Аксёнов: аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня
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«До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и сёлах окружающих будет», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в обоих случаях это были коммунальные аварии.
Как уточняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию Евпатории, аварийная ситуация на водоводе в городе ликвидирована.
В настоящее время рабочая бригада заваривает повреждённую трубу на месте прорыва.
Ранее сообщалось, что более 120 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в Евпатории.