Аксёнов: аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что аварии на водоводах в Евпатории и Красноперекопске устранят до конца дня.

«До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и сёлах окружающих будет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в обоих случаях это были коммунальные аварии.

Как уточняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию Евпатории, аварийная ситуация на водоводе в городе ликвидирована.

В настоящее время рабочая бригада заваривает повреждённую трубу на месте прорыва.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в Евпатории.