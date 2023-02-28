Специалист в сфере недвижимости Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жильё

Коммерческий директор ГК «Монолитхолдинг» Антон Вьюгин дал прогноз по ситуации на российском рынке недвижимости.

«В прошлом году мы отмечали высокий темп роста себестоимости материалов. В связи с геополитической обстановкой необходимо было принимать срочные меры по строительству, сдаче домов в срок, мы несли колоссальные финансовые потери. Сегодня ситуация стабилизировалась», — прокомментировал он для Life.ru.

Собственный сектор поставок материалов растёт и количественно, и качественно, отметил Вьюгин.

По его словам, сильного роста цен ждать не приходится, однако в рамках инфляции стоимость квартир будет расти вне зависимости от сегмента строительства.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.