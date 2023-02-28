Специалист в сфере недвижимости Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жильё
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«В прошлом году мы отмечали высокий темп роста себестоимости материалов. В связи с геополитической обстановкой необходимо было принимать срочные меры по строительству, сдаче домов в срок, мы несли колоссальные финансовые потери. Сегодня ситуация стабилизировалась», — прокомментировал он для Life.ru.
Собственный сектор поставок материалов растёт и количественно, и качественно, отметил Вьюгин.
По его словам, сильного роста цен ждать не приходится, однако в рамках инфляции стоимость квартир будет расти вне зависимости от сегмента строительства.
Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.