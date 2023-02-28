Узнать больше

Специалист в сфере недвижимости Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жильё

Короткая ссылка
Коммерческий директор ГК «Монолитхолдинг» Антон Вьюгин дал прогноз по ситуации на российском рынке недвижимости.
Специалист в сфере недвижимости Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жильё
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«В прошлом году мы отмечали высокий темп роста себестоимости материалов. В связи с геополитической обстановкой необходимо было принимать срочные меры по строительству, сдаче домов в срок, мы несли колоссальные финансовые потери. Сегодня ситуация стабилизировалась», — прокомментировал он для Life.ru.

Собственный сектор поставок материалов растёт и количественно, и качественно, отметил Вьюгин.

По его словам, сильного роста цен ждать не приходится, однако в рамках инфляции стоимость квартир будет расти вне зависимости от сегмента строительства.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить