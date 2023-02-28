Историк моды Вовк прокомментировал известие о поставках в Россию одежды из Ирана
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«Мы говорим о производителях из Ирана. Это значит, что они могут привозить в Россию товары масс-маркета, то, что сегодня ушло из России, такие бренды, как H&M, ZARA… Мне кажется, это хорошая новость, потому что Россия не должна стоять на месте, должны быть новые марки, новые товары», — заявил эксперт.
Он также отметил, что религиозная одежда будет востребована у мусульман России.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.