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Историк моды Вовк прокомментировал известие о поставках в Россию одежды из Ирана

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Историк моды Анатолий Вовк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что Иран сможет поставлять на российский рынок разнообразную одежду, в том числе ушедших брендов.
Историк моды Вовк прокомментировал известие о поставках в Россию одежды из Ирана
  • Gettyimages.ru

«Мы говорим о производителях из Ирана. Это значит, что они могут привозить в Россию товары масс-маркета, то, что сегодня ушло из России, такие бренды, как H&M, ZARA… Мне кажется, это хорошая новость, потому что Россия не должна стоять на месте, должны быть новые марки, новые товары», — заявил эксперт.

Он также отметил, что религиозная одежда будет востребована у мусульман России.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин  в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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