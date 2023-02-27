В программу промышленного туризма вошли девять предприятий Подмосковья
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Об этом сообщает «Радио 1».
Для представителей АСИ и специалистов турсферы провели показательные экскурсии в рамках Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность».
Как отметила Зиновьева, развитие промтуризма популяризирует продукцию региональной промышленности, увеличит инвестиционную привлекательность Подмосковья, а также поспособствует профориентации молодёжи.
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как в регионе развивают сферу туризма.