Выплаты на новорождённых в Подмосковье получили более 5,5 тысячи семей с начала года

Выплаты на новорождённых в Московской области получили более 5,5 тыс. семей с начала 2023 года. Общая сумма превысила 110 млн рублей.

Об этом сообщает «Радио 1».

«При рождении ребёнка молодая мать может получить денежную выплату на 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», куда входит всё необходимое для малыша», — сказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Выплату можно оформить в роддоме или дистанционно через региональный портал госуслуг.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.