Выплаты на новорождённых в Подмосковье получили более 5,5 тысячи семей с начала года
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Об этом сообщает «Радио 1».
«При рождении ребёнка молодая мать может получить денежную выплату на 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», куда входит всё необходимое для малыша», — сказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Выплату можно оформить в роддоме или дистанционно через региональный портал госуслуг.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.