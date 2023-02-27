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Выплаты на новорождённых в Подмосковье получили более 5,5 тысячи семей с начала года

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Выплаты на новорождённых в Московской области получили более 5,5 тыс. семей с начала 2023 года. Общая сумма превысила 110 млн рублей.
Выплаты на новорождённых в Подмосковье получили более 5,5 тысячи семей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Радио 1».

«При рождении ребёнка молодая мать может получить денежную выплату на 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», куда входит всё необходимое для малыша», — сказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Выплату можно оформить в роддоме или дистанционно через региональный портал госуслуг.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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