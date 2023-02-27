В Самарской области рассказали о втором конкурсе президентских грантов для НКО в 2023 году

Приём заявок от некоммерческих организаций Самарской области для участия во втором конкурсе президентских грантов 2023 года продлится до 15 марта.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Итоги будут подведены до 16 июня. Начать реализацию поддержанных проектов лауреаты смогут с 1 июля.

За последние пять лет гранты на реализацию получили 742 проекта социально ориентированных НКО.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.