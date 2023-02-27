В Самарской области рассказали о втором конкурсе президентских грантов для НКО в 2023 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Итоги будут подведены до 16 июня. Начать реализацию поддержанных проектов лауреаты смогут с 1 июля.
За последние пять лет гранты на реализацию получили 742 проекта социально ориентированных НКО.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.