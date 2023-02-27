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Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода.
Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

«Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства... Глава Минпромторга отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода», — говорится в сообщении правительства России.

К решению задачи по поручению Мантурова подключится Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Кроме того, по словам министра, будет решён вопрос по задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия.

«Примерно через полтора года оно (предприятие. — RT) должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы», — подчеркнул Мантуров.

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун ранее заявил о планах восстановить Азовский судоремонтный завод в городе.

Ранее сообщалось, что специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение двух многоэтажных домов в Мариуполе.

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