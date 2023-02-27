Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода
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«Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства... Глава Минпромторга отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода», — говорится в сообщении правительства России.
К решению задачи по поручению Мантурова подключится Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Кроме того, по словам министра, будет решён вопрос по задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия.
«Примерно через полтора года оно (предприятие. — RT) должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы», — подчеркнул Мантуров.
Новый мэр Мариуполя Олег Моргун ранее заявил о планах восстановить Азовский судоремонтный завод в городе.
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