Узнать больше

В России разработали программу по проектированию мусорных заводов

Короткая ссылка
Эксперты Российского экологического оператора (РЭО), Пермского политеха, Плехановского университета и Санкт-Петербургского политеха Петра Великого разработали программу «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».
В России разработали программу по проектированию мусорных заводов
  • Gettyimages.ru
  • © moodboard

Об этом сообщает телеканал «360».

Продолжительность курса — 72 часа. Он рассчитан на сотрудников и специалистов, государственных и муниципальных служащих, которые участвуют в процессах развития инфраструктуры, ЖКХ и управления системой обращения с отходами, а также на других специалистов, деятельность которых связана с экономикой замкнутого цикла.

«Проект нацелен на развитие кадрового и технологического потенциала циркулярной экономики. В детали и актуальную повестку темы будут погружать сильнейшие преподаватели ведущих российских вузов и эксперты из Сбера и отрасли», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить