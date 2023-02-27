В России разработали программу по проектированию мусорных заводов

Эксперты Российского экологического оператора (РЭО), Пермского политеха, Плехановского университета и Санкт-Петербургского политеха Петра Великого разработали программу «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».

Об этом сообщает телеканал «360».

Продолжительность курса — 72 часа. Он рассчитан на сотрудников и специалистов, государственных и муниципальных служащих, которые участвуют в процессах развития инфраструктуры, ЖКХ и управления системой обращения с отходами, а также на других специалистов, деятельность которых связана с экономикой замкнутого цикла.

«Проект нацелен на развитие кадрового и технологического потенциала циркулярной экономики. В детали и актуальную повестку темы будут погружать сильнейшие преподаватели ведущих российских вузов и эксперты из Сбера и отрасли», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.