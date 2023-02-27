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В Тульской области выявили 45 случаев COVID-19 за сутки

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В Тульской области выявили 45 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Тульской области выявили 45 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 190 400 жителей. Выздоровели 183 955 человек.

Тем временем в Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу, передаёт megatyumen.ru.

«Шесть недель количество заболевших росло — эпидситуация ухудшилась. Но из-за праздничных дней и разобщения коллективов зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости», — сказала врио руководителя местного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

Недельный показатель составил 137 на 100 тыс. населения.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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