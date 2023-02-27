Узнать больше

Депутат Колунов прокомментировал меры поддержки для участников СВО

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов высказался о мерах поддержки для участников СВО.
Депутат Колунов прокомментировал меры поддержки для участников СВО
  • РИА Новости

«Закон, в который вносили уже целый ряд обновлений, сегодня стал особенно важным. Отныне к ветеранам боевых действий приравнивают не только военнослужащих, но и добровольцев и гражданский персонал. Это те, кто восстанавливает регионы, например специалисты из ремонтных бригад», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, регионы уже на своём уровне вносят изменения и вводят собственные, дополнительные меры поддержки.

«Добавьте ко всем указанным пакетам ещё и возможности на уровне муниципалитетов, позволяющие уже на своём уровне поддерживать семьи участников и ветеранов СВО», — отметил Колунов.

Ранее председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в беседе с газетой «Известия» заявила, что предложения по комплексной реабилитации участников СВО ждали во многих регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить