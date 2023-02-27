Депутат Колунов прокомментировал меры поддержки для участников СВО

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов высказался о мерах поддержки для участников СВО.

«Закон, в который вносили уже целый ряд обновлений, сегодня стал особенно важным. Отныне к ветеранам боевых действий приравнивают не только военнослужащих, но и добровольцев и гражданский персонал. Это те, кто восстанавливает регионы, например специалисты из ремонтных бригад», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, регионы уже на своём уровне вносят изменения и вводят собственные, дополнительные меры поддержки.

«Добавьте ко всем указанным пакетам ещё и возможности на уровне муниципалитетов, позволяющие уже на своём уровне поддерживать семьи участников и ветеранов СВО», — отметил Колунов.

Ранее председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в беседе с газетой «Известия» заявила, что предложения по комплексной реабилитации участников СВО ждали во многих регионах России.