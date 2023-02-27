В развитие нового туркомплекса на курорте «Шерегеш» вложат 110 млрд рублей

В развитие нового туристического комплекса на горнолыжном курорте «Шерегеш» вложат 110 млрд рублей.

Об этом сообщает ОТР.

Соответствующее соглашение подписали правительство Кемеровской области и инвестор.

На первом этапе планируется сдать четыре гостиницы общей площадью более 55 тыс. кв. м, а также ряд комплексов. Затем построят скоростные канатные дороги, горнолыжные трассы, термальный комплекс.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как в регионе развивают сферу туризма.