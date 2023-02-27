В развитие нового туркомплекса на курорте «Шерегеш» вложат 110 млрд рублей
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Об этом сообщает ОТР.
Соответствующее соглашение подписали правительство Кемеровской области и инвестор.
На первом этапе планируется сдать четыре гостиницы общей площадью более 55 тыс. кв. м, а также ряд комплексов. Затем построят скоростные канатные дороги, горнолыжные трассы, термальный комплекс.
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как в регионе развивают сферу туризма.