Путин на коллегии ФСБ подведёт итоги работы в 2022 году и определит задачи на 2023 год

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подведёт итоги оперативно-служебной деятельности ведомства в 2022 году и определит приоритетные задачи на 2023 год.

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Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во вторник, 28 февраля, примет участие в коллегии ФСБ.