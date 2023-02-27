Путин на коллегии ФСБ подведёт итоги работы в 2022 году и определит задачи на 2023 год
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подведёт итоги оперативно-служебной деятельности ведомства в 2022 году и определит приоритетные задачи на 2023 год.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во вторник, 28 февраля, примет участие в коллегии ФСБ.
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