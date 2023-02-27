Аналитики включили желание предотвратить кражи в список частых поводов для установки видеонаблюдения

Аналитики компании «Delta Системы безопасности» проанализировали покупательские предпочтения за последние три года и выяснили причины установки камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Наиболее популярна услуга видеонаблюдения в Москве — 44% от всех продаваемых камер, на втором месте Петербург — 17%, на третьем — Челябинск и Екатеринбург (по 6%).

Оборудование для городских квартир устанавливают с целью предотвращения квартирных краж, на втором месте — наблюдение за детьми или наёмным персоналом.

Камеры, устанавливаемые в многоквартирных домах и местах общего пользования, чаще используют для поддержания общедомового порядка.

В частных домах камеры наблюдения обычно устанавливают с целью охраны имущества.

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