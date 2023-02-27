Власти опровергли информацию о поисках украинских диверсантов в Курской области

Появившаяся в СМИ информация о поиске украинских диверсантов в Курской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее в Telegram появились данные якобы о поиске украинских диверсантов, переодетых в российскую военную форму, в приграничных Белгородской, Курской и Воронежской областях. «Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — отмечается в заявлении в Telegram. 15 февраля сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Московском регионе агента СБУ, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги. Позднее Мещанский суд Москвы арестовал подозреваемого в диверсионной деятельности мужчину.