В Оренбурге катающаяся с горки девочка попала под машину
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
По предварительным данным, 31-летняя женщина ехала на автомобиле по дворовой территории. В этот момент со снежного вала на ледянке съезжала четырёхлетняя девочка, она попала под колёса машины.
В результате аварии ребёнок получил различные травмы, девочку доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.