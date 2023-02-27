В Оренбурге катающаяся с горки девочка попала под машину

В результате ДТП в Оренбурге пострадала четырёхлетняя девочка, которая каталась с горки на ледянке.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По предварительным данным, 31-летняя женщина ехала на автомобиле по дворовой территории. В этот момент со снежного вала на ледянке съезжала четырёхлетняя девочка, она попала под колёса машины.

В результате аварии ребёнок получил различные травмы, девочку доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.