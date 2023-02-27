МФЦ Ставрополя оказали более 400 тысяч услуг в 2022 году

Многофункциональные центры (МФЦ) Ставрополя оказали жителям более 410 тыс. услуг по итогам 2022 года.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В 2022 году заявителям оказано более 410 тыс. таких услуг. Для этого в Ставрополе работает 118 окон приёма граждан в едином стиле «Мои документы», — прокомментировал глава города Иван Ульянченко.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.