Правительство выделит ещё 2 млрд рублей на снижение расходов на перевозку сельхозпродукции
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«Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, это даст возможность доставить ещё около миллиона тонн сельхозпродукции.
Всего в текущем году на поддержку таких перевозок будет направлено более 4 млрд рублей.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что ценовая ситуация на внутреннем российском рынке сельхозпродукции стабилизировалась.