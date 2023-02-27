Правительство выделит ещё 2 млрд рублей на снижение расходов на перевозку сельхозпродукции

Правительство России дополнительно выделяет 2 млрд рублей на снижение расходов сельхозпроизводителей на перевозку продукции.

«Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это даст возможность доставить ещё около миллиона тонн сельхозпродукции.

Всего в текущем году на поддержку таких перевозок будет направлено более 4 млрд рублей.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что ценовая ситуация на внутреннем российском рынке сельхозпродукции стабилизировалась.