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Правительство выделит ещё 2 млрд рублей на снижение расходов на перевозку сельхозпродукции

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Правительство России дополнительно выделяет 2 млрд рублей на снижение расходов сельхозпроизводителей на перевозку продукции.
Правительство выделит ещё 2 млрд рублей на снижение расходов на перевозку сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru
  • © Georgy Rozov / EyeEm

«Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это даст возможность доставить ещё около миллиона тонн сельхозпродукции.

Всего в текущем году на поддержку таких перевозок будет направлено более 4 млрд рублей.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что ценовая ситуация на внутреннем российском рынке сельхозпродукции стабилизировалась.

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